Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Disco-Gast greift Security-Mitarbeiter an

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (20.11.2022) kam es in einer Ludwigshafener Diskothek am Berliner Platz zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast. Der Gast wurde aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens durch zwei Security-Mitarbeiter zur Ruhe ermahnt. Dadurch fühlte sich jedoch sein 22-jähriger Begleiter angegriffen und zeigte sich zunehmend aggressiver gegenüber dem Sicherheitspersonal. Als er deshalb durch die Mitarbeiter aus der Disco gebracht werden sollte, griff er einem der Beiden unvermittelt an den Jackenkragen. Bei dem anschließenden zu Boden bringen trat er einem der Mitarbeiter an den Kopf. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihm und seinen Begleitern wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt.

