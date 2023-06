Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Scheune in Driftsethe

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Driftsethe. In der Nacht zum heutigen Montag (26.06.2023) kam es aus bislang unbekannter Ursache in einer Scheune in der Straße Dorfring zu einem Brandausbruch. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Scheune brannte vollständig nieder. Durch den Brand entstanden Sachschäden im hohen, fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell