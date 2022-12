Polizei Bielefeld

POL-BI: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Otto-Brenner-Straße haben Unbekannte durch den Diebstahl eines Starkstromkabels eine Baustelle lahmgelegt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 fragen, wer hat in dem Tatzeitraum zwischen Freitag, 02.12.2022, und Montag, 05.12.2022, etwas Auffälliges in Höhe der Einmündung der Leineweber Straße beobachtet?

Ein Mitarbeiter einer Steinhagener Firma erstattete eine Anzeige bei der Polizei, weil er am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, den Diebstahl eines etwa 20 Meter langen Starkstromkabels bemerkte. Am Freitag war das Kabel gegen 16:30 Uhr noch an einem Baustellenstromkasten angeschlossenen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell