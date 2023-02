Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schmierereien am Datze-Center

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen sind der Polizei in Neubrandenburg mehrere Schmierereien von bisher unbekannten Tatverdächtigen am Datze-Center in der Max-Adrion-Straße 1 gemeldet worden. An einem Geschäft war ein Hakenkreuz (20 mal 30 cm) aufgesprüht. Außerdem waren Klingelschilder mit Farbe übersprüht.

Die Beamten stellten beim Einsatz weiteres Geschmiere an einem anderen Geschäft fest: An einer Scheibe war ein größeres Hakenkreuz (35 mal 40 cm) gesprüht sowie an einer Tür der Spruch "Fuck off Ukraine" in Verbindung mit einem weiteren Hakenkreuz in etwa 85 mal 105 cm Ausbreitung.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung: Wer im mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen Sonnabendabend, 04.02. und heute in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen im genannten Bereich beobachtet hat, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582-2224 oder an jede andere Dienststelle.

