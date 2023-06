Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss in Cuxhaven (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (26.06.2023) kam es gegen 15:00 Uhr in der Sixtstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Bremer kam hierbei mit seinem Transporter nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, der Transporter wurde jedoch erheblich beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell