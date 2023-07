POL-PDWIL: mehrere Verkehrskontrollen

Pelm (ots) - Wie der Polizeiwache Gerolstein nun am 10.07.2023 erst mmitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 07.07.2023 gegen 08:30 Uhr nachfolgender Sachverhalt im Bereich von Pelm. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens befuhr die Bundesstraße 410 von Gerolstein kommend in Richtung Pelm. Hier überholte er im Bereich der Hauptstraße in Pelm einen vorausfahrenden Radfahrer derart knapp, dass ...

mehr