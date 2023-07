POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Dreis-Brück (ots) - Am 10.07.2023 gegen 14:08 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Bundesstraße 410 von Dockweiler kommend in Richtung Nerdlen. Er bemerkte plötzlich einen Knall im Motorraum, so dass er anhielt. Sein Fahrzeug fing unmittelbar Feuer, so dass er nur noch seine persönlichsten Gegenstände an sich nehmen und das Fahrzeug verlassen konnte. Das Fahrzeug brannte vor Ort vollständig aus. Die ...

