BPOLI-KA: Zugbegleiterin angegriffen

Mannheim (ots) - Am späten Freitagnachmittag (5. August) ist eine 25-jährige Frau von zwei bislang unbekannten Personen auf der Treppe am Mannheimer Hauptbahnhof attackiert und leicht verletzt worden. Die Tatverdächtigen sind flüchtig. Gegen 16:25 Uhr befand sich die Geschädigte auf der Treppe am Bahnsteig 7/8. ...

