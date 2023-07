POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Prüm (ots) - Am 11.07.2023 gegen 07:35 Uhr ereignete sich in 54595 Prüm, Ortsteil Niederprüm an der Einmündung St.Vither-Straße/Hobergstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Hobergstraße in Fahrtrichtung St.Vither-Straße. In Höhe der Einmündung missachte er die Vorfahrt der Geschädigten, die die St.-Vither-Straße befuhr. Die ...

mehr