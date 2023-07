Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Prüm (ots)

Am 11.07.2023 gegen 07:35 Uhr ereignete sich in 54595 Prüm, Ortsteil Niederprüm an der Einmündung St.Vither-Straße/Hobergstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Hobergstraße in Fahrtrichtung St.Vither-Straße. In Höhe der Einmündung missachte er die Vorfahrt der Geschädigten, die die St.-Vither-Straße befuhr. Die Geschädigte wich mit ihrem PKW nach links aus, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu vermeiden. Auf Grund des Ausweichmanövers entstand eine Lücke, die der Unfallverursacher ausnutzte, um an der Geschädigten vorbeizufahren. Beim Vorbeifahren wurde das Fahrzeug der Geschädigten dennoch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Skoda Yeti handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

