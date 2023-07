Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Autohaus in Wittlich

Wittlich (ots)

Brand in einem Autohaus in Wittlich

Am Montag, 12. Juli 2023, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Brand in einem Autohaus in Wittlich. Beim Eintreffen der Polizei stand der Bürotrakt des Gebäudes in Vollbrand und über dem Gebäude türmte sich eine weit sichtbare schwarze Rauchwolke auf. Die kurz zuvor eingetroffenen Feuerwehrkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. Mit der Unterstützung umliegender Wehren und des Wasserwerfers der Polizei aus Wittlich-Wengerohr, gelang es der Feuerwehr den Brand gegen 13:00 Uhr schließlich unter Kontrolle zu bringen. Allerdings zog sich die Bekämpfung letzter Glut-/Brandnester bis zum frühen Abend hin. Während der Löscharbeiten musste die unmittelbar angrenzende B 49 zeitweise in einer Richtung gesperrt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Gesamtschaden auf etwa 12 Millionen Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden, da die dahingehenden Ermittlungen noch andauern. Im Einsatz waren insgesamt 124 Feuerwehrleute aus Wittlich und 8 weiteren Wehren aus dem umliegenden Kreisgebiet, 18 Kräfte des Rettungsdienstes und 18 Polizeikräfte der PI Wittlich, des PP ELT und der Zentralen Verkehrsdienste.

