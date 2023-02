Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Schlägerei auf Faschingsveranstaltung mit anschließendem Widerstand in Merchweiler

Merchweiler (ots)

Am Sonntag, dem 12.02.2023 wurde gegen 00:55 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Rahmen einer Faschingsveranstaltung in Merchweiler gemeldet. Dort kam es am Getränkeausschank zwischen dem 26-jährigen Störer und dem Veranstaltungspersonal zu einem verbalen Streit. Danach warf der Störer eine leere Glasflasche gezielt auf eine Frau, wobei er jedoch eine andere Frau am Hinterkopf traf, die dadurch leicht verletzt wurde. Folglich wurde der stark alkoholisierte Störer mit seinen zwei Begleitern durch das Personal vor die Tür verbracht. Hierbei wurden insgesamt drei weitere Personen von der Störergruppe durch Schläge leicht verletzt.

Der Hauptaggressor wurde letztlich zwecks weiterer strafprozessualer Maßnahmen zur Polizei Neunkirchen verbracht. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und trat einem Polizeibeamten zwischen die Beine. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung wurde der Störer schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt. Darüber hinaus lag bei einem der beiden Begleiter ein bestehender Haftbefehl vor, dessen Vollstreckung durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell