Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Entziehung eines Hundes nach möglicher Misshandlung durch den Hundehalter in Spiesen-Elversberg

Neunkirchen (ots)

Am Abend des 10.02.2023 wurde eine randalierende und stark alkoholisierte Person in Spiesen-Elversberg gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort schilderte ein Hausbewohner, dass er mal wieder den Hund des 54-jährigen Nachbarn in dessen Wohnung sehr laut wimmern gehört habe. Auf Klopfen an der Wohnungstür des Nachbarn habe dieser die Tür geöffnet, woraufhin der Hund aus dieser heraus und in die Wohnung des Mitteilers gelaufen sei. Der Hundebesitzer wäre schließlich mit einem Küchenmesser in den Flur getreten und habe lautstark die Herausgabe seines Hundes gefordert. Zu einem tatsächlichen Einsatz des Messes kam es nicht. Letztlich konnte der Hundebesitzer durch Polizeibeamte widerstandslos fixiert werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste er zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Nach Absprache mit dem Veterinäramt und der vor Ort eingetroffenen Hundestaffel wurde die Sicherstellung des offensichtlich leicht verletzten Hundes zwecks Begutachtung angeordnet.

