Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Motorradfahrer

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 16.06.2022 wurde in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:00 auf dem Jahnplatz in Neuwied insgesamt 237 Motorräder kontrolliert. Aufgrund des Anreiseverkehrs zur Magic Bike in Rüdesheim, bekamen die Beamten allerlei kuriose, seltene und hochwertige Gefährte zu sehen, darunter jedoch auch gefährliche Umbauten, wie zB die Änderung von Bremsleitungen. Insgesamt wurden 71 Verstöße festgestellt, darunter eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs, in 22 Fällen wurde die Weiterfahrt wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis untersagt. Die Zweiradfahrer nahmen die Kontrollen überwiegend gelassen.

