Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Eigentümer gesucht - Wer erkennt sein Fahrrad?

Ratzeburg

22. Februar 2023 | Kreis Stormarn - 24.01.2023 - Ammersbek

Bereits am 24.01.2023, gegen 23.50 Uhr, fiel einer Bargteheider Streifenwagenbesatzung eine Person auf, die am Ammersbeker U-Bahnhof in der Hamburger Straße offensichtlich versuchte ein Fahrrad in ein Fahrzeug ein- bzw. auszuladen. Der 50-Jährige wurde kontrolliert und nach einem Eigentumsnachweis des Fahrrades befragt. Der Hamburger schien völlig überrascht und berichtete, er hätte sich das Rad am vorherigen Samstag hier "ausgeliehen" und wollte es nun zurückstellen. Das schwarze Herrenrad wurde daraufhin von den Beamten sichergestellt. Die Beamten der Polizeistation Ammersbek ermitteln nun wegen des Verdachts des Diebstahls und suchen nach dem Besitzer des Fahrrades (Foto). Dieser wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/35622647-0 zu melden.

