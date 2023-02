Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen

Pelm (ots)

Am 11.02.2023 gegen 01:45 Uhr begab sich ein anfänglich unbekannter männlicher Tatverdächtiger zu einem im Bereich der Hauptstraße in Pelm abgestellten Personenkraftwagen und schlug mit dem Ellebogen die Scheibe ein.

Im Anschluss flüchtete er von der Tatörtlichkeit.

Als die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun vor Ort eintrafen, konnte im Rahmen der Spurensuche und nach sehr guten Hinweisen von Zeugen ein Tatverdacht gegen einen 22-jährigen jungen Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein ermittelt werden.

Dieser wurde aufgesucht, er zeigte sich geständig. Der junge Mann war mit über 1,7 Promille nicht unerheblich alkoholisiert.

Am 11.02.2023 gegen 08:00 Uhr wurde sodann ein weitere Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen im Bereich der Straße "Am Sellbüsch" in Pelm gemeldet. Hier hatte vermutlich in der vergangenen Nach ein bisher unbekannter Täter zwei Reifen an einem Personenkraftwagen platt gestochen.

Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen in diesem Fall laufen aktuell noch.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell