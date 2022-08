Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Versuchter Fahrausweisautomatenaufbruch am Bahnhof Trossingen - Bundespolizei sucht Zeugen

LK Tuttlingen/ Trossingen (ots)

Mitarbeiter der DB AG stellten am Montag (01. August 2022) im Rahmen ihrer Überprüfung des Bahnhofes Trossingen fest, dass der dortige Fahrausweisautomat deutliche Spuren eines versuchten Aufbruches aufwies. Die daraufhin alarmierte Bundespolizei übernahm die weiteren Ermittlungen vor Ort und bittet nun um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Ereignis in Verbindung stehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Die Bundespolizei fragt insbesondere zugreisende Tagespendler, die am Bahnhof Trossingen abfahren und ankommen, ab welchem Datum ihnen die Beschädigungen am Fahrausweisautomaten erstmals aufgefallen sind und bittet diese, sich mit der Bundespolizei in Konstanz unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell