Udler (ots) - Am 11.02.2023 gegen 07:20 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand in einem Waldgebiet von Udler in Kenntnis gesetzt. Als die Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, wurde festgestellt, dass hier durch örtliche Jäger zwei alte Hochsitze verbrannt wurden. Eine Abbrandgenehmigung lag nicht vor, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Eine Gefahr des Übergreifens ...

