POL-RZ: Heizöl entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 20. Februar 2023 | Kreis Stormarn - 19.02.2023 - BAB24/ Witzhave Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der BAB 24 in Höhe der Anschlussstelle Witzhave in Fahrtrichtung Berlin zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 06:00 Uhr eine 43- jährige Hamburgerin mit einem BMW X3 die linke Fahrspur in Richtung Berlin, um einen weiteren PKW zu überholen. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. ...

