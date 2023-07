POL-PDWIL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Wittlich (ots) - Brand in einem Autohaus in Wittlich Am Montag, 12. Juli 2023, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Brand in einem Autohaus in Wittlich. Beim Eintreffen der Polizei stand der Bürotrakt des Gebäudes in Vollbrand und über dem Gebäude türmte sich eine weit sichtbare schwarze Rauchwolke auf. Die kurz zuvor eingetroffenen Feuerwehrkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. Mit ...

