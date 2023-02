Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Ingewahrsamnahme

Gengenbach (ots)

Am Montagabend gegen 18:15 Uhr wurde eine stark betrunkene Frau in einem Einkaufsmarkt der Breslauer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte eine 56-Jährige festgestellt werden, die sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten konnte und nicht in der Lage war, sich selbst fortzubewegen. Die Frau wurde zu ihrer eigenen Sicherheit bis zum Erlangen der Verkehrsfähigkeit in polizeilichen Gewahrsam genommen.

/mz

