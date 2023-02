Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zugeschlagen

Rastatt (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in der Straße "Am Schlossplatz" führte vergangenen Sonntag zu einem Polizeieinsatz und Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 13-Jähriger alarmierte am Sonntag gegen 17:30 Uhr die Polizei und berichtete davon, dass er und sein 14-jähriger Begleiter von fünf etwa Gleichaltrigen angegriffen und geschlagen wurde. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Beamten des Polizeireviers Rastatt gelang es wenig später, die mutmaßlich am Angriff Beteiligten ausfindig zu machen und zur Erhebung der Personalien und Verständigung der Erziehungsberechtigten mit in die Räumlichkeiten des Polizeireviers zu nehmen. Ersten Ermittlungen zufolge waren sich einige der beteiligten Teenager im Alter zwischen 13 und 16 Jahren zuvor bereits bekannt. /ma

