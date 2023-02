Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Seelbach - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Besucher einer Feierlichkeit sorgten im Verlauf des Samstagabends zwischen 16:45 und 18 Uhr für Aufsehen. Wie Anrufer der Polizei mitteilten, soll es durch etwa 30 Fahrzeuge zwischen Seelbach und der Vogesenstraße zu Verkehrsbehinderungen, Störungen und Parkverstößen gekommen sein. Auch wurden in diesem Zusammenhang mehrere Knallgeräusche wahrgenommen, weshalb die eingesetzten Beamten in der Marktstraße einen verdächtigen Audi kontrollierten und durchsuchten. Hierbei konnten keine entsprechenden Gegenstände aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen, Besuchern und möglichen Verstößen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lahr unter der Telefonnummer 07821/277-0 in Verbindung zu setzen.

