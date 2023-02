Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Zigaretten und Bargeld geraubt

Rheinau (ots)

Ein unschönes Aufeinandertreffen mehrere Teenager führte am Sonntag zu Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung. Ein 15-Jähriger war gegen 14:30 Uhr im Bereich der Renchener Straße unterwegs, als ein gleichaltriger und sein 18 Jahre alter Begleiter ihn unter der Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gezwungen haben sollen. Bei der folgenden Flucht mit einem PKW kollidierten die die beiden offenbar mit einer Stahlsäule und verursachten so leichte Schäden am eigenen Fahrzeug. Beamte der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen. /ma

