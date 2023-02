Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Brand

Rust (ots)

Nach dem Brand eines Autos, der auf zwei weitere Fahrzeuge und eine daneben befindliche Garage in der Zollhausstraße übergriff, ermitteln Beamte der Kriminalpolizei. Zeugen alarmierten am frühen Montag gegen 4:40 Uhr Feuerwehr und Polizei. Während es den Wehrleuten gelang die Flammen zeitnah zu löschen leiteten die hinzugerufenen Polizeibeamten eine Fahndung nach einer zuvor von Zeugen gesichteten, verdächtigen Person ein. Die Fahndung verlief leider ohne den gewünschten Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zur Entstehung des Brandes, der insgesamt zu einem Schaden von mehreren zehntausend Euro führte, wurden aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Polizei zu melden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell