POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Randaliert, Zeugen gesucht

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Zwei noch Unbekannte sollen am Montagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Murgtalstraße randaliert und anschließend das Weite gesucht haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen zwei junge Männer auf einem Roller ohne Kennzeichen kurz nach 22 Uhr zunächst auf der Parkfläche ihre Runden gedreht haben. In der Folge hat der Lenker neben einem geparkten Pkw angehalten, während der Sozius mit einem Hammer mehrere Fensterscheiben des Wagens eingeschlagen haben soll. Er verursachte so einen Schaden von rund 1.500 Euro. Beobachter des Geschehens beschreiben den Fahrer als 20 bis 25 Jahre alt, schlank und mit einer hellen Jeans und lediglich einer Sturmhaube, ohne Helm, bekleidet. Sein Mitfahrer soll ebenfalls schlank und analog bekleidet gewesen sein. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau nehmen unter der Rufnummer 07225 98870 Zeugenhinweise entgegen.

