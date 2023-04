Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub auf Tankstelle und Spielhalle

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in Norderstedt sowohl zum Raub auf eine Tankstelle als auch auf eine Spielhalle gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Am Samstagabend, den 15.04.2023, um kurz nach 21:30 Uhr betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum einer Tankstelle im Alten Kirchenweg und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Nach dem Versuch des Kassierers Pfefferspray einzusetzen, floh der Täter schließlich zu Fuß ohne Raubgut über den Alten Kirchenweg in Richtung Stonsdorfer Weg.

Der Mann war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank. Er trug schwarze Sneaker, eine dunkle Jogginghose, eine schwarze Sweatjacke und ein schwarzes Cap mit drei weißen Streifen. Das Gesicht war mit einem schwarzen Schlauchschal teilweise verdeckt. Der Unbekannte sprach fließend deutsch.

Am Sonntagabend ereignete sich in der Tangstedter Landstraße zwischen Böttgerstraße und "Am Ochsenzoll" ein weiterer Raubversuch. Um 21:22 Uhr betrat der mit einem Messer bewaffnete Täter eine Spielhalle und forderte ebenfalls Bargeld.

Auch hier floh der Unbekannte nach wenigen Minuten ohne Beute über einen gegenüberliegenden Waldweg in Richtung der Fußballplätze.

Der etwa 30-jährige Täter war ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Der Unbekannte war mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose, einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke von Lacoste mit weißen Streifen an den Ärmeln und einem Cap bekleidet. Das Gesicht war vermummt.

Die Fahndung nach den Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt sucht weitere Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Mehrere Kunden der Spielhallen sollen sich vor Befragung entfernt haben. Hierbei könnte es sich um wichtige Zeugen handeln.

