POL-PDWIL: PKW-Brand

Gerolstein (ots) - Am 10.07.2023 gegen 17:30 Uhr betraten zwei bisher unbekannte männliche Personen den NORMA-Markt in Gerolstein. Im Inneren des Marktes entnahmen sie eine "Müllermilch" aus dem Regal und konsumierten diese. Im Bereich der Kasse entwendeten die beiden als "Jugendliche" beschriebenen Täter eine Flasche hochprozentiger Alkoholika und verließen anschließend das Geschäft. Jegliche Hinwiese zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache ...

mehr