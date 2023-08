BPOLI S: Fund einer Weltkriegsbombe am Stuttgarter Hauptbahnhof

Bad-Cannstatt (ots) - Eine bislang unbekannte Tatverdächtige attackierte am Freitagabend (04.08.2023) eine weibliche Reisende in der S-Bahnlinie 3 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die weibliche Reisende und die unbekannte Täterin am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in der S-Bahnlinie S3 aus bislang unbekannten Gründen in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten ...

