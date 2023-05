Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Gebäudes - PM Nr. 2

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am Mittwochmorgen, gegen kurz nach 03 Uhr in der Mannheimer Straße ein Gebäude in Brand. Nach bisherigen Ermittlungen fing eine Matratze, welche vor dem Gebäude lag, Feuer. Brandursache war vermutlich eine noch lodernde Zigarette, welche nicht ordnungsgemäß beseitigt wurde. Die Flammen griffen daraufhin auf die Außenfassade des Gebäudes über. Durch das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden und der Brand schnell gelöscht werden. Sämtliche Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden und blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

