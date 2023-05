Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Haßloch (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 18.05.2023, gegen 01:00 Uhr in Haßloch wurde ein 18-jähriger Mann aus Haßloch auf einem Motorroller überprüft. Er wies Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum auf, was mittels eines durchgeführten Schnelltests bestätigt werden konnte. Darüber hinaus wurde eine geringe Menge Cannabis bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Dem Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Es wurden Verfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln sowie wegen Führens eines Kfz unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

