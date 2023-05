Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einkauf endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.05.2023 um 20:30 Uhr wurde ein 42-jähriger Neustadter mit seinem VW Passat mit ausländischer Zulassung in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war auf dem Rückweg von einem Einkauf in einem Supermarkt. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann bereits seit über 13 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist und daher hätte sein Fahrzeug ummelden müssen. Zu dieser Tatsache kam hinzu, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amfetamin stand, weshalb diesem in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor der Freundin des Neustadters übergeben. Nun muss sich der 42-Jährige in mehreren Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeiten verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

