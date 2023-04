Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Metalldiebe stehlen Regenwasserrohr

Kaiserslautern (ots)

Auf ein Regenwasserrohr sahen es Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in der Donnersbergstraße ab. Das Besondere an dem Rohr: Es ist aus Kupfer. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 100 Euro. Die Täter montierten das etwa 3,50 Meter lange Fallrohr von einer Hausfassade ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Diebstahls auf. Zeugen, denen zwischen 22 Uhr und 15:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

