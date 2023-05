POL-PDNW: Raub von zwei Mobiltelefonen

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 14.05.2023, 11:00 Uhr, bis 15.05.2023, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Eyersheimer Hof in Weisenheim am Sand. Bislang unbekannte Täter stiegen über die Umfriedungsmauer und gelangten so auf das Gelände. Danach gelangten sie über eine nicht verschlossene Tür in das Anwesens und durchwühlten im Anschluss das gesamte Hauptgebäude und mehrere Nebengebäude. ...

