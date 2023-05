POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 15.05.2023 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in der Innenstadt von Bad Dürkheim der Geldbeutel einer weiteren älteren Dame entwendet. Die 74-Jährige befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Weinstraße Süd. An einem Kleiderständer stellten sich zwei weibliche Personen neben ...

mehr