Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger im Parkhaus leicht verletzt worden - Zeugenaufruf!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag, gegen 11:30 Uhr übersah ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer in einem Parkhaus in der Güterstraße einen Fußgänger und verletzte diesen leicht. Nach bisherigen Unfallermittlungen rangierte der Mercedes-Fahrer innerhalb des Parkhauses und berührte hierbei die Krücken des querenden Fußgängers, woraufhin dieser sein Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der leicht verletzte Fußgänger wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel: 0621 / 174-4111, in Verbindung zu setzen.

