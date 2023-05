POL-MA: Heidelberg: Bei Fahrstreifenwechsel zwei weitere Fahrzeuge beschädigt

Edingen-Neckarhausen (ots) - Am Mittwochmorgen gegen kurz nach 03.00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Edingen-Neckarhausen zu einem Gebäudebrand. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich derzeit vor Ort. Die näheren Umstände sind noch nicht bekannt. Mit den Löscharbeiten wurde bereits begonnen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Tobias Misch Telefon: 0621 174-1111 ...

