Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Brand eines Gebäudes - PM Nr.1

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen kurz nach 03.00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Edingen-Neckarhausen zu einem Gebäudebrand. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich derzeit vor Ort. Die näheren Umstände sind noch nicht bekannt. Mit den Löscharbeiten wurde bereits begonnen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell