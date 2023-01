POL-DO: Die kürzeste Route ist nicht immer die klügste ...

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0053 Bei einem Unfall am Samstag (14.1.) in Lünen ist ein Auto in den Gegenverkehr gefahren. Zwei Personen wurden verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Ein 59-jähriger Lüner fuhr gegen 14.10 Uhr auf der Laakstraße in Richtung Westen. In Höhe Hausnummer 36 kam er aus bis jetzt nicht geklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort ...

