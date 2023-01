Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall in Lünen - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0053

Bei einem Unfall am Samstag (14.1.) in Lünen ist ein Auto in den Gegenverkehr gefahren. Zwei Personen wurden verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 59-jähriger Lüner fuhr gegen 14.10 Uhr auf der Laakstraße in Richtung Westen. In Höhe Hausnummer 36 kam er aus bis jetzt nicht geklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 55-Jährigen aus Nordkirchen und mit dem Pkw eines 30-jährigen Lüners. Anschließend überschlug sich das Auto.

Der 59-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die anderen blieben zum Glück unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell