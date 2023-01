Polizei Dortmund

POL-DO: Per Internet in die Falle gelockt und ausgeraubt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0052

Nach einer Verabredung über Internet haben unbekannte Täter einen Mann ausgeraubt.

Ein 32-Jähriger hatte sich mit einer Internetbekanntschaft in der Nacht zu Sonntag (15.1.) verabredet. Treffpunkt war eine vermeintliche Wohnung in der Schuhmannstraße. Als er gegen 0.35 Uhr auf der Straße an einem Klingelschild den Namen der Verabredung suchte, kamen plötzlich zwei Männer auf ihn zu. Einer schlug ihm mit der Faust in das Gesicht. Der Mann aus Bergisch Gladbach fiel verletzt zu Boden. Die Täter entwendeten Bargeld und diverse Gegenstände. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

- 190 - 195cm groß - dunkle Kleidung mit Kapuzen - dunkler Mund-Nasen-Schutz

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell