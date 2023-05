Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Pkw

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 18 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Friedrichsfelder Straße und der Rheintalstraße ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt wurden. Demnach fuhr eine 69-jährige VW-Fahrerin mit ihrem 66-jährigen Beifahrer die Friedrichsfelder Straße in Richtung Rheintalstraße entlang. Im Kreuzungsbereich missachtet diese die Vorfahrt des von rechts kommenden 72-jährigen Jaguar-Fahrers sowie dessen 65-jährigen Beifahrerin, welche die Rheintalstraße in Richtung Friedrichsfelder Landstraße entlangfuhren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 69-jährigen VW-Fahrerin gegen einen zu der Zeit verkehrsbedingt wartenden Opel geschoben. Es entstand an allen Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt knapp 10.000 Euro. Die 69-jährige VW-Fahrerin sowie deren 66-jähriger Beifahrer verletzten sich hierbei schwer und wurden in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 72-jährige Jaguar-Fahrer sowie dessen 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und sind ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrerin des Opel und dessen Beifahrer blieben hierbei unverletzt. Der VW und der Jaguar mussten aufgrund des Schadensbildes von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell