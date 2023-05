Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 61-jährige Autofahrerin mit über 3 Promille erwischt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag, gegen 15 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin die Beamten des Polizeirevier Sinsheim über eine betrunkene Frau, die in der Michelfelder Straße in ihr Fahrzeug eingestiegen und mit diesem weggefahren sei. Bei der kurz daraufhin in die Wege geleitete Verkehrskontrolle der 61-jährigen Autofahrerin, konnten die Beamten im Rahmen des Kontrollgesprächs deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 3,2 Promille, weshalb die 61-Jährigen die Beamten auf das Polizeirevier Sinsheim belgeiten musste. Der 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen erwartet sie nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

