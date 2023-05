Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht nach Überholmanöver

Zeugen gesucht

Rees-Millingen (ots)

Am Freitag (5. Mai 2023) gegen 11:45 Uhr war eine Autofahrerin in ihrem Hyundai IX20 auf der Anholter Straße in Fahrtrichtung Vehlingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 97 A habe nach ihren Angaben ein entgegenkommender, weißer Kastenwagen mit niederländischem Kennzeichen versucht, einen Gülleselbstfahrer zu überholen. Der Kastenwagen sei zu spät auf seinen Fahrstreifen gewechselt, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit ihrem Hyundai kam. An dem Wagen der Frau entstanden Lackkratzer, der linke Außenspiegel riss ab. Anschließend sei der weiße Transporter die Anholter Straße weiter in Richtung Millingen gefahren, ohne anzuhalten. Die Polizei Emmerich bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

