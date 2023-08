Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Amtzell / Geiselharz

Autofahrerin bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr wurde eine 23 Jahre alte Autofahrerin lebensbedrohlich verletzt. Ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte im Bereich "Unterau" von einer Seitenstraße auf die B 32 in Richtung Ravensburg auffahren und übersah dabei die Ford-Lenkerin, die in Richtung Wangen unterwegs gewesen ist. Durch die Kollision der beiden Pkw wurde der Ford auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und prallte frontal in einen entgegenkommenden Skoda. Während der Unfallverursacher sowie der Skoda-Lenker nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurden, wurde die Ford-Fahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr bargen die 23-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Alle drei Unfallbeteiligten wurden durch einen Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An den Unfallwagen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 32 bis kurz vor 14 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Ravensburg

Unbelehrbar hinterm Steuer

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 28-Jährigen zu, den die Polizei am Sonntag gleich mehrmals am Steuer eines Wagens festgestellt hat. Zunächst kontrollierte eine Polizeistreife den Mann gegen 3.30 Uhr im Stadtgebiet. Dabei stellte sie beim Fahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, was ein Drogenvortest bestätigte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Einen Führerschein besitzt der 28-Jährige nicht, den Wagen musste er stehen lassen. Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Florianstraße gerufen, bei dem der 28-Jährige erneut am Steuer saß und einem 64-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Noch immer stand der 28-Jährige offensichtlich unter deutlichem Betäubungsmitteleinfluss und musste daher nochmals Blut abgeben. Den Wagen beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den 28-Jährigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogen und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Den Halter des Fahrzeugs erwarten darüber hinaus ebenfalls Strafanzeigen, weil er die Fahrten zugelassen hat.

Ravensburg

Koffer entwendet

Insgesamt fünf Koffer mit Urlaubsutensilien haben Unbekannte am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 23.30 Uhr aus dem Vorraum eines Geschäfts in der Roßbachstraße gestohlen. Der Wert beträgt rund 2.000 Euro. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Fahrzeug angefahren und abgehauen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am frühen Sonntagmorgen zwischen 1.15 Uhr und 1.45 Uhr ein Fahrzeug des Herstellers Ellenator angefahren und sich im Anschluss aus dem Staub gemacht. Der Ellenator stand in dem Zeitraum vor einem Haus in Blumenau. Der Unbekannte prallte gegen das hintere linke Heck und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Unbekannte stehlen Kamera

Eine Kamera im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag an einer Schranke bei Burgelitz gestohlen. Diese war dort aufgrund zurückliegender Sachbeschädigungen angebracht. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Auto angefahren und abgehauen

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Strandbads einen VW touchiert. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro am hinteren rechten Radlauf zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

Leutkirch

Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam - Zeugen gesucht

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Sonntag gegen 18.45 Uhr in einem Zug im Leutkircher Bahnhof derart randaliert, dass Polizeibeamte den Mann in Gewahrsam nehmen mussten. Der alkoholisierte Mann betrat den Waggon und rauchte. Eine Zugbegleiterin verwies den 24-Jährigen zunächst des Zuges. Wenig später kehrte er zurück und machte sich mit einem Schlüssel an einem Fenster zu schaffen. Als ein Fahrgast den Mann ansprach, spuckte der 24-Jährige mehrere weitere Reisende an und schlug in der Folge einem 35-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Ein weiterer Fahrgast überwältigte den 24-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während eine Polizeistreife die Anzeige aufnahm, ging der 24-Jährige erneut auf den 35-Jährigen los und beleidigte die Polizisten. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen mit auf das Polizeirevier, wo er sich rasch beruhigte. Zu den Vorfällen im Zug und am Bahnsteig suchen die Beamten, die unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mann ermitteln, Zeugen. Diese sowie weitere Geschädigte der Spuckattacke mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Leutkirch

Traktor beschädigt

Alle vier Reifen eines Traktors, der auf dem Feldweg zwischen Rostall und Reichenhofen abgestellt war, hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Der Täter stach mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen des Fahrzeugs sowie in zwei Reifen des Anhängers. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

