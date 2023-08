Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Sonntagmittag gegen 12 Uhr ein Quad-Fahrer leicht verletzt hat, sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Unfallbeteiligten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf der L 277 in einer Linkskurve zwischen Fridingen an der Donau und Beuron auf die Gegenfahrbahn, wodurch der entgegenkommende Quad-Lenker ausweichen musste. Der 38-Jahre alte Quad-Fahrer kam in der Folge von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Gefährt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Zweiradfahrer setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Beuron fort. Er dürfte mit einer roten Supersportler unterwegs gewesen sein. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

In Wohnung eingebrochen

Während die Bewohner im Urlaub waren, sind Unbekannte in der vergangenen Woche in eine Wohnung in der Straße "Brenzkoferberg" eingebrochen. Die Täter verschafften sich offenbar zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend über ein Kellerfenster Zugang zu dem Zweifamilienhaus und brachen eine Wohnungstüre auf. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell