POL-GI: Mehrere Fahrzeuge in Langgöns beschädigt+PKW in LanG-Göns aufgebrochen+Trickdiebstahl+Alkohol- und Drogenfahrten+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Langgöns: Auto aufgebrochen - Zeugenaufruf

Zwei unbekannte Täter brachen Samstagfrüh gegen 03.20 Uhr einen Golf in der Geschwister-Scholl-Straße auf und entwendeten daraus einen Schlüssel, eine Fernbedienung und ein Fahrzeugdokument. Zudem beschmierten sie die Heckscheibe des Fahrzeuges mit Lack. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen

Langgöns: Mehrere Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Unbekannte beschädigten in Langgöns in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein Dutzend geparkter Fahrzeuge. Sie trieben ihr Unwesen in der Geschwister-Scholl-Straße, Martin-Niemöller-Weg, Wiesenstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Weg, Enggasse, Rottweg, Amtshausstraße, Fasanenweg. In der Geschwister-Scholl-Straße stellten sie eine alte Badewanne auf das Dach eines geparkten roten Polos und zerkratzten dabei den Lack des Fahrzeuges. In anderen Fälle brachen sie die Scheibenwischer, Außenspiegel oder anderes Autozubehör ab. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Erst abgelenkt dann Geldbörse entwendet

Zwei Unbekannte stahlen am Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofstraße die Geldbörse einer 77-Jährigen aus Gießen. Die Diebe schlugen mit Stöcken auf den Boden und lenkten dadurch die auf der Bank sitzende Gießenerin ab. Dabei entwendeten sie das Portemonnaie der Frau. Erst als die Unbekannten geflüchtet waren, bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Erdkabel weg

Ungebetene Gäste suchten zwischen 16.00 Uhr am Samstag und 11.00 Uhr am Sonntag in der Straße "Alter Steinbacher Weg" eine Baustelle auf. Dort entwendeten sie mehrere Erdkabel im Wert von etwa 370 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Polizei beendet Alkohol- und Drogenfahrten

Die Polizei hat in den letzten Tagen Alkohol- und Drogenfahrten im Gießener Stadtgebiet beendet. Samstag früh gegen 00.05 Uhr stoppten die Beamten einen Radfahrer, der unbeleuchtet und in Schlangenlinien in der Schützenstraße unterwegs war. Nachdem der Mann den Konsum von Marihuana einräumte und ein Drogentest bei ihm positiv reagierte, kam er zur Blutentnahme mit auf die Wache. Gegen 00.50 Uhr war ein anderer Radfahrer am Marktplatz in Schlangenlinien unterwegs. Bei seiner Kontrolle pustete er über 1,5 Promille. Es folgte die Blutentnahme auf der Polizeiwache. Das Anhaltesignal einer Polizeistreife ignorierte am Sonntag gegen 03.20 Uhr ein Autofahrer im Wartweg zunächst. Als die Beamten den Mann wenig später stoppten, ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Zudem fanden die Polizisten im Handschuhfach des Fahrzeuges zwei Joints und stellten diese sicher. Nach der Blutentnahme auf der Polizeiwache, durfte der Autofahrer wieder gehen. Im Schwarzlachweg stoppten die Beamten am Sonntag gegen 11.50 Uhr einen 28 Jahre alten Autofahrer, der sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren für sein Handeln verantworten muss. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Drogentest reagierte positiv auf THC. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz und in dem Fahrzeug befand sich eine Schreckschußwaffe, welche die Polizisten sicherstellten.

Langgöns: Drogentest positiv auf Amphetamine

Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Lindenbaum" reagierte der Drogentest Sonntagfrüh bei einem 26-Jährigen positiv auf Amphetamine. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

Wettenberg: Beim Einparken BMW gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte beim Einparken am Freitag (24.Februar) zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Höll" einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen 3er Cabrio zurückkam, war dieses auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Daimler touchiert

An zwei möglichen Orten beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag (23.Februar) zwischen 7.45 Uhr und 16.00 Uhr einen geparkten Daimler. Zuerst parkte der rot-weiße EQ fortwo Coupe auf einem Parkplatz in der Philipp-Reis-Straße (Höhe 4) und anschließend auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße (Höhe 27). Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug auf der Fahrerseite und entfernte sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Allendorf/Lumda: Von der Fahrbahn abgekommen

Samstagnacht (25.Februar) gegen 1.20 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Kreisstraße 33 in Richtung Climbach. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Unbekannte in einer Kurve von der Fahrbahn ab und wurde gegen einen Baum sowie eine Grundstücksmauer geschleudert. Das Fahrzeug kam auf der Mauer zum Stehen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen führten zu einem 51-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Bei Parkmanöver Renault beschädigt

Zwischen Freitag (24.Februar) 16.00 Uhr und Sonntag (26.Februar) 23.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Marburger Straße (Höhe 65) einen geparkten Renault. Als die Besitzerin zu ihrem orangefarbenen Captur zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Liebigstraße

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (23.Februar) 14.30 Uhr und Samstag (25.Februar) 13.25 Uhr in der Liebigstraße. Ein Unbekannter touchierte den blauen Focus an der hinteren, linken Seite und fuhr weiter. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Donnerstag (23.Februar) 18.30 Uhr und Freitag (24.Februar) 8.55 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter den Hollerweg. Der Unbekannte kam offenbar von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Opel. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen parkenden Renault geschoben. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 9.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A5/Fernwald: Kontrolle verloren

Am Samstag (25.Februar) gegen 11.10 Uhr befuhr eine 24-Jährige in einem BMW den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Als plötzlich Starkregen einsetzte, beabsichtigte die BMW-Fahrerin auf die rechte Spur zu wechseln. Offenbar aufgrund von Wasserglätte verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern, touchierte die Mittelschutzplanke und prallte im Bereich des Beschleunigungsstreifens gegen die Außenschutzplanke. Kurzzeitig musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Glücklicherweise verletzte sich die 24-Jährige nicht. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr gereinigt und wurde anschließend wieder freigegeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.800 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Biebertal: Alkoholisiert unterwegs

Ein 68-jähriger Mann in einem Opel mit Anhänger befuhr Freitagabend (24.Februar) gegen 20.55 Uhr die Landstraße 3047 von Frankenbach in Richtung Gießen. Offenbar aufgrund von Alkoholkonsum kam der Opel-Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.300 Euro. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der Mann 1,55 Promille. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

