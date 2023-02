Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Schutzmann vor Ort erkennt Tatverdächtigen+Spülbecken aus Vorgarten entwendet+Verkehrskontrollen+Jacke aus PKW gestohlen+Sachbeschädigung+Auffahrunfall auf der A5

Gießen (ots)

Gießen: Schutzmann vor Ort erkennt Tatverdächtigen

Mitte Februar nahm der Schutzmann vor Ort nach mehreren Sachbeschädigungen den mutmaßlichen Tatverdächtigen fest. An einem Samstag Anfang Februar geriet ein zunächst unbekannter Mann mit einem Busfahrer in Streit. In dessen Verlauf beschädigte der Unbekannte die Scheibenwischer des Linienbusses und flüchtete. Ein Zeuge machte von dem Tatverdächtigen ein Foto. Der Schutzmann vor Ort sah im Zuge von Ermittlungen das Bild, auf dem der Unbekannte von hinten abgelichtet war. Als der Beamte im Rahmen seiner Fußstreife in der Innenstadt eine Person sah, erkannte er diesen als mutmaßlichen Tatverdächtigen. Dieser trug nahezu die identische Kleidung wie an dem Tag, als er die Scheibenwischer des Busses zerstörte. Er nahm den 50-jährigen Mann mit auf die Polizeiwache. In seiner Vernehmung räumte er die u. a. die Sachbeschädigung ein. Zudem gab er noch drei weitere Beschädigungen im Stadtgebiet zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

Lich: Spülbecken gestohlen

Mehrere Edelstahl-Spülbecken, Schrauben und Gartenzubehör ließen Unbekannte von einem Grundstück in der Laubacher Straße in Ober-Bessingen mitgehen. Die Diebe betraten den Vorgarten des Einfamilienhauses zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Grünberg: Drogentest positiv auf Kokain

Eine Polizeistreife stoppte Freitagfrüh in der Frankfurter Straße einen Autofahrer. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem 22-Jährigen. Der Drogentest reagierte bei ihm positiv auf Kokain. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache konnte der junge Mann wieder gehen.

Gießen: Autotür geöffnet

Auf eine Jacke hatten es Unbekannte in der Johannesstraße abgesehen. Die Diebe öffneten am Donnerstag zwischen 23.00 Uhr 03.45 Uhr die Autotür und entwendete daraus eine Jacke inklusive Schlüssel. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Drogentests positiv

Im Steinberger Weg erwischte eine Streife am Donnerstagvormittag einen Autofahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen war. Der Drogentest bei dem 25 Jahre alten Mann reagierte positiv auf Kokain und THC. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Ein 19-Jähriger musste Donnerstagnachmittag ebenfalls nach einer Verkehrskontrolle auf die Polizeiwache. Der im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebende Autofahrer geriet in der Nordanalage in eine Kontrolle. Sein Drogentest reagierte positiv auf THC.

Gegen beide Männer leitete die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Gießen: Scheibe beschädigt

Auf dem Grundstück eines Fast-Food-Restaurants (KFC) im Schiffenberger Weg beschädigte ein Unbekannter drei Glasscheiben einer Spielrutsche. Wer hat dort den Verursacher zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch und 14.10 Uhr am Donnerstag beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: Auffahrunfall

Freitagnacht (24.Februar) gegen 4.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Ford den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Offenbar erkannte der Ford-Fahrer den vorausfahrenden LKW samt Anhänger eines 53-Jährigen zu spät und fuhr offenbar ungebremst auf. Zwei 25-Jährige Mitfahrer des Fords verletzten sich dabei schwer und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 24.500 Euro.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell