POL-GI: Nach Fluchtversuch 25-jährigen Autofahrer festgenommen - Drei Beamte verletzt

Pohlheim:

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte sich Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 00.15 Uhr fiel den Beamten ein PKW an einer Tankstelle in Watzenborn-Steinberg auf. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, wendete der Unbekannte sein Fahrzeug und gab Gas. Wenig später hielt er in der Gießener Straße an und flüchtete zu Fuß. Die Streifenbesatzung folgte ihm, bis die Flucht kurze Zeit später wieder am Streifenwagen vorbeiführte und sich der Mann plötzlich in den Streifenwagen setzte. Beim Herausziehen aus dem Streifenwagen trat und schlug er mehrfach nach den Beamten und konnte erneut fliehen. Als der Mann plötzlich stehenblieb und etwas aus dem Hosenbein ziehen wollte, mussten die Beamten ein Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) einsetzen. Der Einsatz des Geräts zeigte offenbar keine Wirkung, so dass der Mann erneut flüchten konnte. In der Nähe von Teichen nahmen mehrere Polizeistreifen unter dem Einsatz von Pfefferspray den Flüchtenden, einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, fest. Es ergaben sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Der Festgenommene, zwei Polizisten und eine Polizistin kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Zwei Beamte im Alter von 26 und 28 Jahren konnten nach einer ambulanten Behandlung ihren Dienst nicht fortführen. Die 21-jährige Polizistin blieb zur Beobachtung in der Klinik. Der 25-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kam nach der Versorgung seiner leichten Verletzungen auf die Polizeiwache. Dort musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen und wurde in einer Zelle ausgenüchtert. Gegen ihn leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

