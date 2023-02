Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hakenkreuz auf PKW gezeichnet+ Schulfenster eingeworfen+Mann entblößt sich vor Bäckerei+Mehrfach ins Gesicht geschlagen+

Pohlheim: Hakenkreuz auf PKW gezeichnet

Unbekannte zerkratzten zwischen 17.00 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Watzenborn-Steinberg einen Mitsubishi. Dabei zeichnete sie unter anderem ein Hakenkreuz auf die Motorhaube des silberfarbenen PKW. Hinweise zu dem etwa 4.000 Euro hohen Lackschaden nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Schulfenster beschädigt

In der Straße "Bettenberg" in Pohlheim warfen Unbekannte die Scheibe einer Schule ein. Der etwa 1.000 Euro hohe Sachschaden ereignete sich zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 15.00 Uhr am Dienstag. Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Scheibe von Audi zerstört

Unbekannte zerstörten am Mittwoch (22.Februar) zwischen 0.30 Uhr und 12.40 Uhr im Asterweg die rechte Dreieckscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Audi A4 Avant. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten nichts aus dem Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unter Einfluss von BTM gefahren

Am Mittwoch gegen 0.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Frankfurter Straße einen 26-Jährigen, der offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Bei einem durchgeführten Drogentest bestätigte sich der Verdacht auf THC. Es folgte ein Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Grünberg: Ford aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Zwischen 16.00 Uhr am Dienstag und 7.20 Uhr Mittwoch schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines auf einem Firmenparkplatz geparkten weißen Ford Transit auf. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug eine Bördelmaschine im Wert von 500 Euro. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Berauscht unterwegs

Bei einer Kontrolle in der Winckelmannstraße kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 19.00 Uhr einen 39-jährigen Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln unterwegs war. Bei einem durchgeführten Drogentest bestätigte sich der Verdacht auf BTM-Konsum. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte er wieder gehen.

Gießen: Wartehäuschen beschädigt

Ein 43-jähriger Mann aus Linden beschädigte Donnerstag gegen 0.45 Uhr durch Treten ein Buswartehäuschen in der Liebigstraße. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Gerüst abgebaut und mitgenommen

Zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 08.30 Uhr am Mittwoch montierten Unbekannte in der Straße "Zum Limes" in Muschenheim ein Baugerüst an einem Wohnhaus ab. Drei Seiten des Gerüsts wurden demontiert und entwendet. Wem sind Unbekannte aufgefallen, die sich an dem Gerüst zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Mann entblößt sich vor Bäckerei

Nachdem sich ein 38-Jähriger Mann in einer Bäckerei in der Grünberger Straße entblößte, nahm ihn eine Polizeistreife fest. Der Wohnsitzlose kam am Mittwoch gegen 09.45 Uhr mehrmals in die Bäckerei und ging, ohne etwas zu kaufen, wieder hinaus. Nachdem er dort eine 22-Jährige nach Geld für sich fragte, was sie verneinte, berührte er sie. Zudem berührte er noch weitere Kundinnen. Eine Angestellte forderte ihn dann auf, die Bäckerei zu verlassen. Vor dem Schaufenster der Bäckerei entblößte er sich und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nach einer erneuten Aufforderung der Angestellten, flüchtete er. Wenig später konnte ihn eine Polizeistreife festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache entließen die Ermittler den Festgenommenen wieder.

Hungen: Mehrfach ins Gesicht geschlagen

Bei einer Faschingsveranstaltung im Bürgerhaus Bellerheim schlug eine 20-Jährige am Dienstag zwischen 22.00 und 22.30 Uhr mehrfach in das Gesicht einer gleichaltrigen Frau. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die 20-Jährige eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer hat den Vorfall gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

